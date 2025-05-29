Керівника центрального банку Словаччини визнали винним у хабарництві

Його оштафували, але якщо чиновник не сплатить штраф, то доведеться відбувати покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Суд у четвер визнав керівника центрального банку Словаччини та посадовця Європейського центрального банку Петера Казимира винним у корупції. Його оштрафували на 200 000 євро.

Про це пишуть Bloomberg та Reuters.

Якщо чиновник не сплатить штраф, йому доведеться відбувати покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Адвокати банкіра заявили, що порадять Казимиру оскаржити вирок. На суді його не було. За словами захисника, чиновник перебував у відрядженні у Гонконзі.

Сам 56-річний Казимир заперечує підкуп високопосадовцем податкової служби у розмірі 48 000 євро в обмін на пришвидшення відшкодування ПДВ для деяких компаній під час перебування на посаді міністра фінансів країни.

Незважаючи на вирок та закінчення терміну його повноважень 1 червня, Казимир, схоже, поки що залишиться на посаді, а це означає, що він продовжуватиме брати участь у прийнятті рішень ЄЦБ.

Центральний банк Словаччини заявив, що бере до уваги рішення суду, але вердикт "не впливає на діяльність банку".

Казимира потенційно можуть усунути з посади, якщо вищий суд підтвердить його провину або якщо уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо домовиться про заміну. Проте дотепер цього зробити не змогли. Тому, поки йому не знайдуть заміну, він тимчасово обійматиме посаду.

Перш ніж обійняти посаду в центральному банку, Казимир був міністром фінансів та є найвищим посадовцем того періоду, якого засудили. Загалом понад 40 високопосадовців, суддів, поліцейських та бізнесменів також були засуджені або визнали себе винними за звинуваченнями в корупції.

Інші політики ЄЦБ також порушували закон. Колишнього керівника центрального банку Латвії Ілмарса Рімшевича було засуджено за хабарництво та призначено шестирічний термін ув'язнення у 2023 році. Це рішення оскаржують дотепер. А мальтійський міністр Едвард Скіклуна пішов у відставку через кримінальну справу проти нього.