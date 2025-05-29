Проти Ендрю та Трістана Тейтів у Великій Британії висунули кримінальні обвинувачення

Обвинувачення, які стосуються трьох заявників, були висунуті до того, як у 2024 році видали ордер на екстрадицію для його перевезення до Великої Британії з Румунії.

У Великій Британії Ендрю Тейту висунули 10 кримінальних обвинувачень, зокрема у зґвалтуванні, заподіянні тілесних ушкоджень, торгівлі людьми та контролі над проституцією з метою отримання вигоди.

Про це пише DW з посиланням на Королівську прокуратуру Великої Британії (CPS).

За інформацією прокуратури, обвинувачення, які стосуються трьох заявників, були висунуті до того, як у 2024 році видали ордер на екстрадицію для їх переміщення до Великої Британії з Румунії.

Трістану Тейту, брату Ендрю, висунуто 11 звинувачень, зокрема у зґвалтуванні, заподіянні тілесних ушкоджень та торгівлі людьми.

“Ми можемо підтвердити, що ми санкціонували звинувачення проти Ендрю та Трістана Тейтів за злочини, що включають зґвалтування, торгівлю людьми, контроль над проституцією та заподіяння тілесних ушкоджень трьом жінкам”, – йдеться у заяві прокуратури.

“Європейський ордер на арешт було видано в Англії у 2024 році, і унаслідку румунські суди постановили екстрадувати Ендрю та Трістана Тейтів до Великої Британії”, ‒ додається у ній.

Брати Тейт заперечують будь-які правопорушення.

“Однак спочатку мають бути врегульовані внутрішні кримінальні справи в Румунії”, – сказав речник Королівської прокуратури.