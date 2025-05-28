До Коаліції дронів приєднуються дві країни

Приєднатися до міжнародної коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Великобританія, висловили намір Туреччина та Бельгія.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.
“Міжнародна коаліція дронів стає дедалі сильнішою – ми зможемо поставити більше дронів Україні, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, країн ЄС та НАТО. Наша сила в єдності, тому нові союзники, які приєднаються до коаліції, дозволять нам надати Україні необхідну підтримку в боротьбі з агресором”, – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Зазначається, що країни-члени коаліції також зобов'язалися виділити цього року 2,75 млрд євро на підтримку України. А від створення Коаліції дронів 14 лютого 2024 року її держави-члени надали Україні підтримку у на 1,8 млрд євро.
Спрудс додав, що держави-члени коаліції разом внесли приблизно 180 млн євро до спільного фонду закупівель Коаліції дронів. Він призначений для централізованих закупівель технологій дронів, а також для національних заходів підтримки кожної держави-члена коаліції.
Зараз Коаліція дронів складається з 18 офіційних держав-членів: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Україна, Німеччина та Швеція.
Згідно з меморандумом про взаєморозуміння Коаліції дронів, прийняття нових країн має бути узгоджено існуючими державами-членами коаліції.