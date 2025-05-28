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До Коаліції дронів приєднуються дві країни

Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до міжнародної коаліції дронів.

До Коаліції дронів приєднуються дві країни
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Приєднатися до міжнародної коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Великобританія, висловили намір Туреччина та Бельгія.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

“Міжнародна коаліція дронів стає дедалі сильнішою – ми зможемо поставити більше дронів Україні, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, країн ЄС та НАТО. Наша сила в єдності, тому нові союзники, які приєднаються до коаліції, дозволять нам надати Україні необхідну підтримку в боротьбі з агресором”, – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Зазначається, що країни-члени коаліції також зобов'язалися виділити цього року 2,75 млрд євро на підтримку України. А від створення Коаліції дронів 14 лютого 2024 року її держави-члени надали Україні підтримку у на 1,8 млрд євро.

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Спрудс додав, що держави-члени коаліції разом внесли приблизно 180 млн євро до спільного фонду закупівель Коаліції дронів. Він призначений для централізованих закупівель технологій дронів, а також для національних заходів підтримки кожної держави-члена коаліції.

Зараз Коаліція дронів складається з 18 офіційних держав-членів: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Україна, Німеччина та Швеція.

Згідно з меморандумом про взаєморозуміння Коаліції дронів, прийняття нових країн має бути узгоджено існуючими державами-членами коаліції.

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