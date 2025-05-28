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У Німеччині трьох осіб обвинувачують у шпигунстві за українцем

Слідство вважає, що зловмисники могли планувати його вбивство.

У Німеччині трьох осіб обвинувачують у шпигунстві за українцем
наручники
Фото: СС0 Public Domain

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення трьом особам за підозрою в шпигунстві проти громадянина України, який воював на боці ЗСУ, передає Sky News

Слідство вважає, що змовники могли планувати його вбивство.

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За інформацією німецької прокуратури, у червні 2023 року підозрювані організували зустріч із потенційною жертвою у кафе в центрі Франкфурта, однак той не з’явився завдяки попередженню від німецьких спецслужб.

«Шпигунська операція, імовірно, мала на меті підготовку подальших розвідувальних дій у Німеччині, які могли включати вбивство зазначеної особи», — йдеться в заяві прокуратури.

Підозрюваних звів громадянин Вірменії, який завербував росіянина та ще одного українця.

Усі троє перебувають під вартою з 19 червня 2023 року — дня, коли мала відбутися зустріч.

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