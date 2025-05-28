Євросоюз скасував санкції проти Сирії

Рада ЄС продовжила ще на рік дію санкцій проти осіб та установ, пов'язаних із режимом Башара Асада.

Євросоюз скасовує усі економічні санкції проти Сирії, щоб підтримати сирійський народ у відбудові країни після повалення режиму Асада.

Про це ідеться на сайті Європейської ради.

"Рада ЄС ухвалила правові акти, що скасовують всі економічні обмежувальні заходи проти Сирії, за винятком деяких, що мають безпековий характер. Це формалізує політичне рішення, яке було оголошене 20 травня 2025 року і спрямоване на підтримку сирійського народу у возз’єднанні та відбудові нової, інклюзивної, плюралістичної та мирної Сирії", — ідеться у повідомленні.

Рада ЄС також вилучила з санкційного списку 24 установи, на які поширювалися санкції у вигляді заморожування активів та обмеження доступу до інших економічних ресурсів. Це, зокрема, фінустанови, такі як Центробанк Сирії, які проводять операції у ключових секторах для сирійського економічного відновлення, таких як видобуток нафти та її переробка, виробництво бавовни, сектор телекомунікацій, певні ЗМІ та телевізійні канали.

"ЄС підтримував народ Сирії протягом минулих 14 років продовжуватиме це робити. Сьогодні ЄС знову підтвердив власні зобов’язання як партнер у трансформації (країни), який допомагає народу Сирії об’єднатися та відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію", каже глава євродипломатії Кая Каллас.

Крім того, Рада ЄС продовжила ще на рік, до червня 2026 року, дію санкцій проти осіб та установ, пов'язаних із режимом Башара Асада.

Крім цього, у відповідь на сплеск насильства у прибережних регіонах Сирії, що стався у березні, Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти двох осіб та трьох установ, причетних до серйозних порушень прав людини.

Рада ЄС продовжує стежити за розвиткрм ситуації в країні та готова запровадити нові санкції у разі подальших порушень прав людини або спроб дестабілізації в Сирії.