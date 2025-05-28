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НАТО просить Німеччину надати ще сім бригад для посилення оборони Альянсу

Нова загальна кількість бригад альянсу має сягнути 120–130 бригад.

НАТО просить Німеччину надати ще сім бригад для посилення оборони Альянсу
військові Німеччини
Фото: ЕРА/UPG

НАТО звернулося до Німеччини з проханням надати ще сім військових бригад — близько 40 тисяч військовослужбовців — для посилення оборони Альянсу, передає Reuters із посиланням на джерела.

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Оновлені плани мають погодити міністри оборони країн-членів НАТО наступного тижня. Альянс нарощує оборонний потенціал на тлі визнання Росії як «значно більшої загрози» після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

За словами одного з високопосадовців, нова загальна ціль становитиме 120–130 бригад — це на 50% більше, ніж нинішня мета у 80 бригад. Інше джерело уточнило, що йдеться про 130 бригад для всього НАТО. Подібна інформація засекречена, тому точні цифри по країнах залишаються невідомими.

Наразі Німеччина має вісім бригад, дев’ята формується в Литві та буде готова до 2027 року. У 2021 році Берлін зобов’язався надати НАТО 10 бригад до 2030 року.

Втім запит на додаткові 40 тисяч військових є серйозним викликом. За даними Міноборони ФРН, Бундесвер наразі не виконав ціль у 203 тисячі військовослужбовців, встановлену у 2018 році, і має нестачу близько 20 тисяч кадрових військових.

У 2023 році стало відомо, що для повного виконання нових оборонних планів проти ймовірної атаки з боку Росії НАТО знадобиться ще від 35 до 50 бригад, а Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої можливості у сфері протиповітряної оборони.

Джерела також зазначають, що нові цілі Альянсу поки не враховують можливе скорочення американських військ у Європі, хоча ця перспектива викликає занепокоєння серед європейських союзників, оскільки оборонні плани НАТО значною мірою залежать від ресурсів США.

Начальник Генерального штабу Бундесверу Карстен Бройєр наказав повністю укомплектувати німецькі збройні сили до 2029 року. За оцінками НАТО, саме до цього часу Росія може відновити свій військовий потенціал до рівня, достатнього для нової атаки на територію Альянсу.

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