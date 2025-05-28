Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
ГоловнаСвіт

Reuters: Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАСу Мохаммеда Сінвара

Сінвар вважався одним із найвпливовіших командирів ХАМАСу.

Reuters: Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАСу Мохаммеда Сінвара
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив ліквідаю лідера ХАМАСу Мохаммеда Сінвара, пише Reuters.

У зверненні до парламенту ізраїльський прем'єр оголосив про "ліквідацію Сінвара", а також перерахував імена інших лідерів ХАМАСу, яких Армія оборони Ізраїлю убила протягом останніх 20 місяців.

Заява Нетаньягу пролунала на тлі посилення ізраїльських військових дій у Газі після порушення припинення вогню з ХАМАС у березні. Ізраїль заявив, що має на меті ліквідувати управлінський та військовий потенціал ХАМАСу і забезпечити звільнення заручників, які досі утримуються в Газі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Мохаммед Сінвар — молодший брат попереднього лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара, якого було ліквідовано у жовтні 2024 року. Вважалось, що саме він організував напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Сінвар вважався одним із найвпливовіших командирів ХАМАСу.

На відміну від свого брата Яхʼї Сінвара, який провів понад два десятиліття в ізраїльській вʼязниці, Мохаммед менш зрозумілий ізраїльським спецслужбам. У 1990-х роках його увʼязнили в Ізраїлі на девʼять місяців, ще три роки він провів у вʼязниці Палестинської автономії в Рамаллі, звідки втік у 2000 році.

  • Раніше Армія оборони Ізраїлю заявляла, що, імовірно, ліквідувала Мохаммеда Сінвара та інших високопосадовців ХАМАС 13 травня під час масованого удару в тунелі.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies