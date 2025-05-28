Reuters: Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАСу Мохаммеда Сінвара

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив ліквідаю лідера ХАМАСу Мохаммеда Сінвара, пише Reuters.

У зверненні до парламенту ізраїльський прем'єр оголосив про "ліквідацію Сінвара", а також перерахував імена інших лідерів ХАМАСу, яких Армія оборони Ізраїлю убила протягом останніх 20 місяців.

Заява Нетаньягу пролунала на тлі посилення ізраїльських військових дій у Газі після порушення припинення вогню з ХАМАС у березні. Ізраїль заявив, що має на меті ліквідувати управлінський та військовий потенціал ХАМАСу і забезпечити звільнення заручників, які досі утримуються в Газі.

Мохаммед Сінвар — молодший брат попереднього лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара, якого було ліквідовано у жовтні 2024 року. Вважалось, що саме він організував напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Сінвар вважався одним із найвпливовіших командирів ХАМАСу.

На відміну від свого брата Яхʼї Сінвара, який провів понад два десятиліття в ізраїльській вʼязниці, Мохаммед менш зрозумілий ізраїльським спецслужбам. У 1990-х роках його увʼязнили в Ізраїлі на девʼять місяців, ще три роки він провів у вʼязниці Палестинської автономії в Рамаллі, звідки втік у 2000 році.