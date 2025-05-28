Каллас: ЄС планує створити центр морської безпеки в Чорному морі

Метою нового центру безпеки буде раннє попередження про можливі загрози шляхом посилення спостереження.

Європейський Союз хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз та захисту критично важливої інфраструктури.

Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас, пише Bloomberg.

Цей крок відображає підвищений інтерес до регіону з початку війни Росії проти України.

Метою нового центру безпеки буде раннє попередження про можливі загрози шляхом посилення можливостей спостереження, каже Каллас.

Вона додала, що інформація буде передана Україні та іншим країнам Чорного моря, коли це можливо.

Каллас також запропонувала організувати спеціальну зустріч міністрів ЄС з сусідніми країнами для посилення співпраці в регіоні.