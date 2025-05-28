Помер військовий і ексжурналіст Петро Черних

Після важких контузій у нього розвинулася хвороба, через яку бійця комісували.

27 травня не стало українського військового, волонтера і колишнього журналіста Петра Черниха, передає Інститут масової інформації.

Причиною смерті стала хвороба, яку викликало поранення, отримане під час бойових дій на сході України, як повідомили рідні та близькі військового.

Після початку війни у 2014 році Черних активно займався волонтерською діяльністю, здійснив десятки поїздок на фронт. У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, він добровільно вступив до 128 батальйону 112 бригади ТрО.

Колишній журналіст брав участь в обороні Києва, а згодом – у боях у Харківській області та біля Білогорівки на Луганщині. Після важких контузій у нього розвинулася хвороба, через яку його комісували з війська.

У цивільному житті Черних працював журналістом в агентстві УНІАН, у виданні Mind.ua, а також у пресслужбі компанії «Енергоатом».