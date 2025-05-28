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Росіяни атакували з дрона Томину Балку на Херсонщині

Постраждала 26-річна жінка.

Росіяни атакували з дрона Томину Балку на Херсонщині
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Херсонщини. Ворожий дрон атакував село Томина Балка, де поранень зазнала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 18:00 російські військові атакували з БпЛА Томину Балку. Під удар ворожого дрона потрапила 26-річна жінка. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та стегна", — ідеться у повідомленні. 

Постраждалу госпіталізували, вона під наглядом медиків.

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