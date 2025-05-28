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Росіяни знову били по Нікопольщині: постраждала людина, пошкоджені будинки

На Синельниківщині Дніпропетровської області через ворожу атаку виникла пожежа.

Росіяни знову били по Нікопольщині: постраждала людина, пошкоджені будинки
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня 28 травня російські окупанти атакували дронами та били з артилерії по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Унаслідок ворожих атак постраждала цивільна.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня Нікопольщина потерпала від ударів артилерією та безпілотниками. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Унаслідок чого постраждала 78-річна жінка. 

Через російські обстріли пошкоджений приватний будинок, а через ранкову атаку, за уточненою інформацією, побита господарська споруда. 

По Межівській громаді Синельниківського району ворог поцілив БпЛА. Там сталася пожежа, її загасили. Загиблих і поранених немає.

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