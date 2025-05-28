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​Зеленський підтвердив, що Умєров телефонував росіянам із приводу переговорів

Російська сторона досі не передала меморандум зі своїм баченням умов миру, заявив глава держави.

​Зеленський підтвердив, що Умєров телефонував росіянам із приводу переговорів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з головою російської делегації Володимиром Мединським після переговорів у Стамбулі.

Про це Зеленський розповів 28 травня у Берліні, виступаючи на пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Reuters.

За словами українського президента, російська сторона досі не передала меморандум зі своїм баченням умов миру.

 «Світ уже понад тиждень чекає, коли росіяни завершать свій так званий меморандум про те, що їм потрібно, аби зупинити вбивство людей», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що після перемовин 16 травня у Стамбулі, де Умєров очолював українську делегацію, Київ очікував на документ від Росії з викладенням її позиції. Однак, за словами президента, жодного офіційного паперу Україна так і не отримала.

«Наша сторона була на зв’язку з росіянами. Міністр оборони телефонував Мединському. Вони сказали, що це станеться. Але ми нічого не отримали. І США також нічого не отримали», – зазначив Зеленський.

Росія тим часом заявляє, що готується до наступного раунду переговорів з Україною і до подальших контактів із США, і що Стамбул може знову стати майданчиком для перемовин.

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