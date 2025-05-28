Росіяни поранили дев'ятьох цивільних на Сумщині, — ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Сумської області. Унаслідок російського терору постраждали 9 цивільних.
Про це інформує Сумська ОВА.
Унаслідок російських авіаударів по Есманьській громаді загинула 74-річна місцева мешканка, яку деблокували з-під завалів зруйнованого будинку.
"Тільки за вчора на території області внаслідок ворожих атак були поранені 9 людей: четверо у Юнаківській громаді, троє – в Охтирській та ще двоє – у Краснопільській громаді", – ідеться у повідомленні.
Наразі триває евакуація з прифронтових територій. Загалом із 202 населених пунктів області, які перебувають під загрозою обстрілів, за останні чотири дні евакуювали понад 500 людей.
- Російські ДРГ продовжують спроби заходу малими групами на територію України, особливо це стосується окремого відтинку в межах Сумської області — біля Басівки та Журавки.