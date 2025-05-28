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Росіяни поранили дев'ятьох цивільних на Сумщині, — ОВА

За останні чотири дні із Сумської області евакуювали понад 500 людей.

Росіяни поранили дев'ятьох цивільних на Сумщині, — ОВА
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Сумської області. Унаслідок російського терору постраждали 9 цивільних.

Про це інформує Сумська ОВА.

Унаслідок російських авіаударів по Есманьській громаді загинула 74-річна місцева мешканка, яку деблокували з-під завалів зруйнованого будинку. 

"Тільки за вчора на території області внаслідок ворожих атак були поранені 9 людей: четверо у Юнаківській громаді, троє – в Охтирській та ще двоє – у Краснопільській громаді", – ідеться у повідомленні. 

Наразі триває евакуація з прифронтових територій. Загалом із 202 населених пунктів області, які перебувають під загрозою обстрілів, за останні чотири дні евакуювали понад 500 людей.

  • Російські ДРГ продовжують спроби заходу малими групами на територію України, особливо це стосується окремого відтинку в межах Сумської області — біля Басівки та Журавки.
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