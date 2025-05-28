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Коаліція дронів виділяє 2,75 мільярда євро на підтримку України

Країни-учасниці коаліції зробили спільний внесок у розмірі близько 180 млн євро до спільного фонду закупівель безпілотників.

Коаліція дронів виділяє 2,75 мільярда євро на підтримку України
Фото: Генштаб ЗСУ

У рамках Міжнародної Коаліції дронів країни-учасниці взяли на себе зобов'язання виділити 2,75 млрд євро на підтримку України у 2025 році.

Про це повідомляє Міноборони Латвії.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив під час міжнародного саміту коаліції дронів в Ризі, що Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до цієї коаліції. А держави-учасниці Коаліції зобов'язалися виділити 2,75 мільярда євро цього року на підтримку України.

"Міжнародна коаліція стає дедалі сильнішою — ми зможемо доставити більше безпілотників в Україну, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, ЄС та країн НАТО. Наша сила - в єдності, тому приєднання нових союзників до коаліції дозволить нам надати Україні таку необхідну підтримку в боротьбі з агресором", — підкреслив Спрудс.

Також Спрудс додав, що країни-учасниці коаліції зробили спільний внесок у розмірі близько 180 млн євро до спільного фонду закупівель безпілотників під керівництвом Британії. Фонд призначений для централізованих закупівель безпілотних технологій разом з національними заходами підтримки кожної країни-члена коаліції.

У 2025 році Латвія планує виділити 20 млн євро на закупівлю безпілотників, ще 10 млн євро виділять на проєкти співпраці між латвійськими та українськими підприємствами в рамках коаліції. Торік Латвія також виділила 20 млн євро на підтримку України, надавши майже 5 тис. бойових безпілотників.

З моменту створення коаліції дронів, країни-члени надали Україні значну підтримку — лише у 2024 році вона сягнула 1,8 млрд євро. У 2025 році на підтримку України планується виділити загалом 2,75 млрд євро.

З приєднанням Бельгії та Туреччини коаліція дронів налічуватиме 20 країн.

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