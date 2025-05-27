Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
ГоловнаЕкономікаДержава

​Єврокомісія вводить перехідні торговельні заходи для України з 6 червня

Обсяги тарифних квот на 2025 рік становитимуть 7/12 річного обсягу, оскільки новий режим діятиме лише з червня.

​Єврокомісія вводить перехідні торговельні заходи для України з 6 червня
українські вантажівки
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія ухвалила перехідні заходи, які нададуть українським експортерам доступ до тарифних квот у межах зони вільної торгівлі з ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), передає «Європейська правда».

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі повідомив, що правила набудуть чинності 6 червня і тимчасово замінять "торговельний безвіз" для українського експорту. Експортери знову використовуватимуть тарифні квоти, передбачені поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

«Комісія працює над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ) з метою забезпечення довгострокової передбачуваності та стабільності для європейських та українських операторів, у тому числі в перспективі вступу України до ЄС», — пояснив Уйварі.

Перехідні заходи діятимуть до завершення переговорів щодо оновлення ПВЗВТ. Вони оформлені у вигляді імплементаційного акту, який держави-члени ЄС затвердили 22 травня.

Згідно з цим актом, обсяги тарифних квот на 2025 рік становитимуть 7/12 річного обсягу, оскільки новий режим діятиме лише з червня. Речник також уточнив, що частина квот тимчасово розподілятиметься за спрощеною процедурою — за принципом «перший прийшов — перший обслужений».

Це дозволить українським експортерам скористатися торговельними преференціями з першого дня після припинення дії автономних торговельних заходів, додав Уйварі.

Він пояснив, що тимчасово скасовується вимога ліцензування для окремих видів продук

  • 8 квітня Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це перезапуск договору, підписаного в 2010 році. Відповідно до нових умов значно зросла кількість товарів, для яких не буде мит.
﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies