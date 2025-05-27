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Міноборони допустило до використання "Антидроновий пістоль"

Це – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту.

Міноборони допустило до використання "Антидроновий пістоль"
Антидроновий пістоль
Фото: Міноборони/фото надане виробником

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль" українського виробництва. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомтсва. 

Як пояснили у міністерстві, це – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. 

Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників. 

Український «Антидроновий пістоль» має компактні розміри, важить трохи більше 1 кг, і виготовлений у монолітному формфакторі. 

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