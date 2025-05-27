Міноборони допустило до використання "Антидроновий пістоль"

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль" українського виробництва.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомтсва.

Як пояснили у міністерстві, це – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту.

Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.

Український «Антидроновий пістоль» має компактні розміри, важить трохи більше 1 кг, і виготовлений у монолітному формфакторі.