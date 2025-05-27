У 2026 році планують запровадити оновлений каталог продуктів харчування для ЗСУ

Зокрема планують скорегувати каталог із 360 до близько 340 позицій, прибравши ті, які не користуються попитом.

Державний оператор тилу презентував пропозиції щодо оновлення номенклатури каталогу продуктів харчування для Збройних Сил України. Оновлений каталог пропонують запровадити наступного року.

Про це повідомили у Міноборони та ДОТ.

Як зазначили у пресслужбі ДОТ, мета ініціативи – оптимізувати асортимент, зберігаючи його різноманітність, але водночас запобігаючи розмиванню загальної вартості комплекту харчування.

У зв’язку з активними бойовими діями та зміною запитів від військовослужбовців, пропонують вилучити з каталогу позиції, які фактично не замовляються через складнощі з транспортуванням, зберіганням або споживанням. Йдеться, зокрема, про окремі м’ясні, молочні, овочеві та фруктові позиції. Наприклад, планують замінити малину на лохину, охолоджену свинину та деякі рибні позиції – частково на заморожені тощо.

За словами директорки програми харчування ДОТ Галини Літош, через більш тривалий термін споживання, військові, при наявності альтернативи, переважно обирають не охолоджені, а заморожені м’ясні та рибні позиції. Ягоди, зокрема малина, потребують спеціальних умов транспортування та зберігання, тому нерідко прибувають вже неналежної якості. А рибний асортимент планують додатково розширити саме українських виробників, зокрема додати калібровані рибні стейки, чищену та патрану заморожену рибу локальних виробництв.

Інші позиції, що пропонують вилучити, мають у каталозі схожі за характеристиками аналоги, тож ці зміни не позначаться на загальній різноманітності асортименту.

Крім того, є запит на додавання до каталогу нових позицій, які наразі не передбачені, але користуються попитом серед особового складу. Серед них – зефір, халва, кекс, заморожений стейк товстолоба, бутильована вода у тарі до 6 літрів тощо.

"Цьогоріч каталог містить 360 артикулів, частина з яких фактично не використовується. Це створює ризики цінових маніпуляцій і ускладнює формування економічно обґрунтованої вартості комплекту в цілому. Ми вже проходили етапи оновлення каталогу, тож нинішні зміни - логічне продовження цієї роботи. Плануємо скоригувати кількість позицій до приблизно 340", – повідомила Галина Літош.

Окремо аналізують описи до товарів: вони повинні відповідати чинним державним стандартам, але також відображати реальну товарну пропозицію на ринку.

Як розповів директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський, оновлення каталогу є логічним продовженням системної роботи ДОТ із впровадження ефективної, прозорої та економічно обґрунтованої моделі закупівель для війська. І лише за минулий рік завдяки таким підходам вдалося зекономити на продовольчому забезпеченні приблизно 6 млрд грн з передбачених на це понад 29 млрд грн.

Оновлений каталог планують запровадити з 2026 року. Завершити погодження та затвердження змін передбачається до вересня цього року.

Далі – робота з ринком, аналіз пропозицій та остаточне формування складу оновленого каталогу.