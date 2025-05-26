Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський постановив відзначати День Сил спецоперацій ЗСУ 27 травня

Дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

Зеленський постановив відзначати День Сил спецоперацій ЗСУ 27 травня
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський постановив відзначати День Сил спецоперацій ЗСУ 27 травня. А дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

Про це йдеться в указі президента №346/2025 та у дописі Командування ССО у фейсбуці.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", – зазначено у документі на сайті ОФісу президента. 

Також там вказано, що указ президента України від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" визнається таким, що втратив чинність. 

А новий указ набирає чинності з дня його опублікування, 26 травня. 

У командуванні ССО пояснили, що у цей день 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України. 

Окремим наказом командувача ССпО генерал-майора Олександра Трепака, дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

  • У 2016 році тодішній президент Петро Порошенко запровадив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, який відзначали щорічно 29 липня.
﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies