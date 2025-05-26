Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині внаслідок обстрілів постраждали дві людини, 5 отримали поранення

Під ударами перебували Харківський, Богодухівський та Куп’янський райони.

На Харківщині внаслідок обстрілів постраждали дві людини, 5 отримали поранення

У Харківській області унаслідок ворожих обстрілів упродовж доби загинули дві людини, ще п'ять ‒ отримали поранення, повідомили у МВС.

Під ударами перебували Харківський, Богодухівський та Куп’янський райони. Російські окупанти застосували керовані авіабомби, безпілотники та FPV-дрони, пошкоджено приватні будинки, приміщення підприємства, автомагазин, автомобіль, лінії електропередач.

У місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-500 загинули двоє цивільних жінок, постраждали ще дві жінки та чоловік.

Support LB.ua

Сьогодні вранці військові РФ вдарили по Кіндрашівській громаді. Унаслідок обстрілу чоловік та жінка дістали гострої реакції на стрес.

﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies