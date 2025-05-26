Під ударами перебували Харківський, Богодухівський та Куп’янський райони.

У Харківській області унаслідок ворожих обстрілів упродовж доби загинули дві людини, ще п'ять ‒ отримали поранення, повідомили у МВС.

Під ударами перебували Харківський, Богодухівський та Куп’янський райони. Російські окупанти застосували керовані авіабомби, безпілотники та FPV-дрони, пошкоджено приватні будинки, приміщення підприємства, автомагазин, автомобіль, лінії електропередач.

У місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-500 загинули двоє цивільних жінок, постраждали ще дві жінки та чоловік.

Сьогодні вранці військові РФ вдарили по Кіндрашівській громаді. Унаслідок обстрілу чоловік та жінка дістали гострої реакції на стрес.