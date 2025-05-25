Він сказав, що нові рішення РНБО будуть незабаром.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санції проти РФ і пов'язаних із нею осіб та організацій.

Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі.

"Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим", – зазначив глава держави і додав, що нові рішення РНБО – незабаром.

Крім цього, за словами президента, йде робота над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.

Він також написав, що на сьогодні, 25 травня, заплановані кілька санкційних пакетів.

"Перший – проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ", – написав він.

Другий пакет, за словами президента, це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні.

А третій санкційний пакет стосується представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним.