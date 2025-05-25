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Зеленський ввів у дію санкції РНБО, зокрема - щодо сина Богуслаєва та екснардепа Мосійчука

Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

Зеленський ввів у дію санкції РНБО, зокрема - щодо сина Богуслаєва та екснардепа Мосійчука
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 25 травня 2025 року щодо запровадження нових персональних санкцій.

Відповідні указ №344/2025 і №345/2025 опубліковано на сайті президента.

Серед осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи, - Олександр Богуслаєв, син колишнього президента компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.

Під обмеження також потрапили двоє українських громадян: Ігор Мосійчук (колишній нардеп, який регулярно бере участь у поширенні російської пропагади, наразі перебуває за кордоном) та Ростислав Шапошніков, (колишній журналіст, який емігрував до США в 2015 році і публікує відео з наративами про те, що Україна нібито не хоче миру).

Рішення РНБО передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Контроль за виконанням покладено на Секретаря РНБО.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

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