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Зеленський: "Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти РФ"

Президент відреагував на масовану атаку РФ по містах України.

Зеленський: "Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти РФ"
Фото: ДСНС України

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл по містах України та закликав світову спільноті посилити санкційний тиск проти РФ.

Про це глава держави повідомляє у соцмережах.

"Сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Всюди, де потрібно, роботи тривають – наші служби на місцях, надають допомогу й підтримують людей. Дякую вам", – каже Президент.

Росіяни випустили по Україні цієї ночі майже 300 ударних безпілотників, більшість – "шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Цілями РФ були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина. 

"Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття", — каже глава держави.

Президент наголошує, що кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії. "Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна". 

"Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. 

Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни", — наголошує Зеленський.

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