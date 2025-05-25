Зеленський: "Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти РФ"

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл по містах України та закликав світову спільноті посилити санкційний тиск проти РФ.

Про це глава держави повідомляє у соцмережах.

"Сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Всюди, де потрібно, роботи тривають – наші служби на місцях, надають допомогу й підтримують людей. Дякую вам", – каже Президент.

Росіяни випустили по Україні цієї ночі майже 300 ударних безпілотників, більшість – "шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Цілями РФ були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.

"Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття", — каже глава держави.

Президент наголошує, що кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії. "Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна".

"Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру.

Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни", — наголошує Зеленський.