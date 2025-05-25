Каллас: Потрібен найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити війну

Росія прагне завдати ще більшого страждання та знищення України.

Висока представниця ЄС Кая Каллас відреагувала на нічний масовий обстріл РФ по Україні, заявивши, що потрібен найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити війну.

Про це Кая Каллас написала у мережі Х.

"Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, постраждалих і вбитих. Мої думки сьогодні з їхніми родинами", — написала Каллас.

Висока представниця дипломатії наголосила, що необхідний найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити цю війну.

Атаки минулої ночі знову показують, що Росія прагне завдати ще більшого страждання та знищення України.