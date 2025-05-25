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Каллас: Потрібен найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити війну

 Росія прагне завдати ще більшого страждання та знищення України.

Каллас: Потрібен найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити війну
Фото: EPA/UPG

Висока представниця ЄС Кая Каллас відреагувала на нічний масовий обстріл РФ по Україні, заявивши, що потрібен найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити війну.

Про це Кая Каллас написала у мережі Х.

"Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, постраждалих і вбитих. Мої думки сьогодні з їхніми родинами", — написала Каллас.

Висока представниця дипломатії наголосила, що необхідний найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити цю війну.

Атаки минулої ночі знову показують, що Росія прагне завдати ще більшого страждання та знищення України.

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  • У ніч на 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Станом на ранок відомо про наслідки у Києві й Київській області, Миколаєві, Харкові та Тернополі та Сумщині.
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