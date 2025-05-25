АТЕШ: росіяни готуються до масованої атаки БпЛА на Крим

Російські окупанти готуються до дзеркальної масованої атаки БпЛА на Крим. Там росіяни посилюють заходи безпеки.

Про це пише партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" провели розвідку діючої бази ППО в окупованому Севастополі. Було наголошено, що окупанти проводять активні підготовчі роботи та посилюють заходи безпеки: переміщують мобільні вогневі групи, перевіряють техніку, підвозять боєкомплект", — ідеться у повідомленні.

Все це вказує на підготовку росіян до ударів по військових об'єктах у Криму, яких вони побоюються на тлі останніх масованих атак українських БПЛА на території Росії.

Крім того, агенти "АТЕШ" передали Силам оборони координати цього військового об'єкта. "Подробиці розкривати наразі не будемо — нехай це стане неприємним сюрпризом для рашистів".