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АТЕШ: росіяни готуються до масованої атаки БпЛА на Крим

У Севастополі росіяни переміщують мобільні вогневі групи, перевіряють техніку, підвозять боєкомплект.

АТЕШ: росіяни готуються до масованої атаки БпЛА на Крим
Фото: АТЕШ

Російські окупанти готуються до дзеркальної масованої атаки БпЛА на Крим. Там росіяни посилюють заходи безпеки.

Про це пише партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" провели розвідку діючої бази ППО в окупованому Севастополі. Було наголошено, що окупанти проводять активні підготовчі роботи та посилюють заходи безпеки: переміщують мобільні вогневі групи, перевіряють техніку, підвозять боєкомплект", — ідеться у повідомленні. 

Все це вказує на підготовку росіян до ударів по військових об'єктах у Криму, яких вони побоюються на тлі останніх масованих атак українських БПЛА на території Росії.

Крім того, агенти "АТЕШ" передали Силам оборони координати цього військового об'єкта. "Подробиці розкривати наразі не будемо — нехай це стане неприємним сюрпризом для рашистів".

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