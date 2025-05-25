Росіяни намагалися просунутися вздовж кордону на Харківщині, — Сили оборони

Росіяни здійснили кілька спроб просування вздовж кордону на Харківщині, щоб перевірити міцність позицій Сил оборони, але про масштабні атаки не йдеться.
Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, пише "Liga.net".
"Там було кілька спроб просунутися вздовж кордон, але це не були якісь великомасштабні атаки, а скоріш прощупування. Фактично ловили малі групи вздовж кордону", — каже військовий.
Водоночас російські атаки активно відбуваються у бік Вовчанська й Вовчанських хуторів і зараз продовжуються на цих же напрямках.
Спроб росіян розширити плацдарм на Харківщині або прорвати кордон в інших місцях, не фіксується.
Харківський напрямок "у принципі не дуже інтенсивний відносно інших напрямків", і збільшення активності ворога на ньому відбувається у межах двох-п'яти боєзіткнень на добу: "Це не сотня, як буває під Покровськом".
- У Генштабі інформували, що на Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські Хутори.