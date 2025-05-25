Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Україна без РПЦ. Як держава планує реалізовувати профільний закон?
Україна без РПЦ. Як держава планує реалізовувати профільний закон?
Москва все ще має ілюзію, що може нас дотиснути. Позбавити її цієї ілюзії — одна з наших стратегічних цілей
Москва все ще має ілюзію, що може нас дотиснути. Позбавити її цієї ілюзії — одна з наших стратегічних цілей
Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
На Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на "контрабанді" чоловіків мобілізаційного віку
На Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на "контрабанді" чоловіків мобілізаційного віку
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Обмін "1000 на 1000" Україна: повернула ще 307 захисників з російського полону (оновлено)
Обмін "1000 на 1000" Україна: повернула ще 307 захисників з російського полону (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни намагалися просунутися вздовж кордону на Харківщині, — Сили оборони

Спроб росіян розширити плацдарм на Харківщині або прорвати кордон в інших місцях, не фіксується.

Росіяни намагалися просунутися вздовж кордону на Харківщині, — Сили оборони
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Росіяни здійснили кілька спроб просування вздовж кордону на Харківщині, щоб перевірити міцність позицій Сил оборони, але про масштабні атаки не йдеться. 

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, пише "Liga.net".

"Там було кілька спроб просунутися вздовж кордон, але це не були якісь великомасштабні атаки, а скоріш прощупування. Фактично ловили малі групи вздовж кордону", — каже військовий.

Водоночас російські атаки активно відбуваються у бік Вовчанська й Вовчанських хуторів і зараз продовжуються на цих же напрямках.

Спроб росіян розширити плацдарм на Харківщині або прорвати кордон в інших місцях, не фіксується.

Харківський напрямок "у принципі не дуже інтенсивний відносно інших напрямків", і збільшення активності ворога на ньому відбувається у межах двох-п'яти боєзіткнень на добу: "Це не сотня, як буває під Покровськом".

  • У Генштабі інформували, що на Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські Хутори.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies