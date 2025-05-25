Сили оборони: росіяни активізували атаки FPV-дронами у місті Торецьк

У місті Торецьк на Донеччині росіяни активізували атаки FPV-дронами на північнічну та південну сторони міста.

Про це заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"На цьому напрямку (Торецькому - ред.) активно додається така складова, як FPV. Причому з тих висоток, які є на Торецькому напрямку, які залишилися більш-менш цілими, ворог застосовує FPV у різні сторони — і в північну частину, і в південну. Нещодавно на стрімі бачив, як на деревах відблискують нитки від оптоволоконних дронів. І ця складова однозначно збільшилась", — сказав він.

На півночі міста росіяни зосереджують свою активність у напрямках населених пунктів Диліївка і Дружба. Речник пояснює, що це відбувається через наявність посадки поблизу цих пунктів і "ворог намагається із застосуванням мототехніки дістатись до позиції, вступити в бій з Силами оборони в надії захопити ці позиції".

Водночас, на південній стороні міста росіянам не так активно вдається проводити штурмові дії. Речник наголошує, що це відбувається через побоювання ворога бути знищеним 12 бригадою НГУ "Азов", яка з підрозділами ЗСУ міцно тримає фланг.

"Тому ворог вдається до штурмових дій набагато нижче південного флангу — у напрямку населених пунктів Новооленівка та Яблунівка. Причому намагається туди дістатись на будь-якому двоколісному чи чотириколісному транспорті, використовуючи квадроцикли, мотоцикли", — додав він.