Зеленський запровадив санкції проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up

Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти дев'яти юридичних та трьох фізичних осіб – громадян РФ, пов'язаних із казино Pin-Up.
Відповідний указ №344/2025 опублікований на сайті президента.
Згідно з додатком до указу санкції були введені проти трьох фізичних осіб – громадян РФ: Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова.
Також санкції введені до дев'яти юридичних осіб, три з яких зареєстровані в Україні: ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", ТОВ "Транітадевелопмент" та ТОВ "Турбо.Юа".
- На початку грудня минулого року було повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам казино Pin-Up та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
- Раніше суд задовольнив клопотання про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино Pin-Up.
- У січні цього року ДБР затримало номінального власника, а 14 лютого - директора онлайн-казино Pin-Up.