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Зеленський запровадив санкції проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up

Обмеження введено для трьох фізичних і 9 юридичних осіб.

Зеленський запровадив санкції проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти дев'яти юридичних та трьох фізичних осіб – громадян РФ, пов'язаних із казино Pin-Up.

Відповідний указ №344/2025 опублікований на сайті президента.

Згідно з додатком до указу санкції були введені проти трьох фізичних осіб – громадян РФ: Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова.

Також санкції введені до дев'яти юридичних осіб, три з яких зареєстровані в Україні: ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", ТОВ "Транітадевелопмент" та ТОВ "Турбо.Юа".

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