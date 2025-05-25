Зеленський запровадив санкції проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up

Обмеження введено для трьох фізичних і 9 юридичних осіб.

Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти дев'яти юридичних та трьох фізичних осіб – громадян РФ, пов'язаних із казино Pin-Up.

Відповідний указ №344/2025 опублікований на сайті президента.

Згідно з додатком до указу санкції були введені проти трьох фізичних осіб – громадян РФ: Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова.

Також санкції введені до дев'яти юридичних осіб, три з яких зареєстровані в Україні: ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", ТОВ "Транітадевелопмент" та ТОВ "Турбо.Юа".