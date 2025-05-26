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На Буковині прикордонники виявили тіла двох чоловіків, які загинули від переохолодження

Померлі, ймовірно, були ухилянтами.

Прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону під час моніторингу гірської ділянки державного кордону у межах відділу “Шибени” виявив тіло чоловіка без ознак життя, повідомили у Держприкордонслужбі.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало переохолодження. Правоохоронці з’ясували, що загиблим є громадянин України 1994 року народження, мешканець Львівської області.

За кілька днів на цій самій ділянці прикордонники виявили ще одного загиблого. При ньому були документи на ім’я громадянина України 1992 року народження, жителя Донецької області. “З його особистих речей стало зрозуміло, що чоловік, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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Під час первинного огляду слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті ‒ також переохолодження.

“Вчергове застерігаємо громадян від спроб незаконного перетину державного кордону. Це не лише протизаконно, а й смертельно небезпечно. Попри кінець весни, погодні умови на гірських ділянках кордону залишаються суворими: висока вологість, низька температура та сильний вітер створюють вкрай несприятливі умови для перебування”, ‒ закликають прикордонники. 

За останні три роки на західному кордоні зафіксовано понад 60 випадків виявлення тіл загиблих чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

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