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Зеленський: ​на збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій

"Тільки відчуття повної безкарності дозволяє Росії завдавати ударів і постійно збільшувати масштаб".

Зеленський: ​на збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Минулої ночі російська армія застосувала проти України найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни - 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "шахеди". Також ворог запустив 9 крилатих ракет. На жаль, є поранені люди та ураження цивільної інфраструктури.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що географія удару цієї ночі – від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одеської. І це була вже третя ніч комбінованого російського терору.

"Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на «діалог» із ним, ніж на тиск. Як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру", - наголосив Зеленський.

Він переконаний, що на збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. На ігнорування Росією дипломатії та відмову від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою. 

"Дякую всім у світі, хто просуває саме такий сильний порядок денний. Росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати", - додав президент.

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