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У застосунку Армія+ стартувало опитування щодо безбар’єрності у війську

Військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони чи їх побратими під час служби – соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні.

У застосунку Армія+ стартувало опитування щодо безбар’єрності у війську
Фото: Міноборони

В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську. Запуск опитування відбувся з метою реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, повідомляє Міноборони.

Support LB.ua

В опитуванні військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони чи їх побратими під час служби – соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні.

Крім того, у респондентів буде можливість запропонувати власні ідеї щодо того, як зробити умови служби гідними та справедливими для всіх.

Опитування містить шість блоків, зокрема: практичні ситуації, цифрові та інформаційні бар’єри, досвід взаємодії з інституціями.

Відповіді будуть використані для аналізу ситуації та формування практичних рекомендацій для підвищення рівня безбар'єрності в армії.

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