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На сьогодні 90% міста Куп'янськ на Харківщині вже знищено, – очільник МВА

Росіяни атакують Куп'янськ та громаду КАБами, артилерією, РСЗВ та FPV-дронами на оптоволокні.

На сьогодні 90% міста Куп'янськ на Харківщині вже знищено, – очільник МВА
Фото: мапа Deep State

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що ситуація в Куп'янській громаді вже не просто складна, а критична, на сьогодні 90% міста Куп'янськ знищено, передає Інтерфакс-Україна.

"Ситуація в громаді вже не просто складна, а критична. Зокрема, тому що росіяни атакують Куп'янськ та громаду КАБами, артилерією, РСЗВ та FPV-дронами на оптоволокні. І всю цю зброю окупанти застосовують по центральних частинах населених пунктів, що несе загрозу звичайним мешканцям", – сказав він в етері загальнонаціонального телемарафону у суботу.

Він зазначив, що вчора був черговий терористичний акт: КАБ, після нього одразу РСЗВ "Ураган" – два комунальники загинули. 

“Це жахливі втрати наших людей, наших колег, які віддають наші життя, щоб Куп'янськ жив. На жаль, на сьогодні 90% міста знищено", – сказав Беседін.

За його інформацією, наразі 2700 цивільних залишаються в громаді, безпосередньо в Куп'янську – 1700, і щодня вони наражають своє життя на небезпеку. 

“Розуміємо, наскільки важко виїхати і залишити свою домівку – але життя та здоров'я ніхто не компенсує. Алгоритм відпрацьований, все забезпечено – місця компактного проживання, соціальні виплати, центр підтримки в Харкові, який обслуговує понад 8000 наших мешканців, гуманітарна, психологічна, медична допомога. Ми будемо поруч, поки не буде змоги повернутись додому", – наголосив Беседін.

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