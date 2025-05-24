Рятувальники евакуювали з-під обрілів шістьох мешканців Харківщини

Рятувальники евакуювали з-під обстрілів шістьох цивільних мешканців Харківщини, які перебували на правобережжі річки Оскіл.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"24 травня рятувальники ДСНС проводили заходи з евакуації мешканців населених пунктів Куп'янщини, які інтенсивно обстрілює ворог. Через це наразі перебувати на правому березі річки Оскіл вкрай небезпечно. Тож аби допомогти людям безпечно виїхати, рятувальники застосували броньований автомобіль, яким вони вивезли з правого берега м. Куп'янськ та прифронтового села Нечволодівка Кіндрашівської громади 6 цивільних людей", — ідеться у повідомленні.

До евакуації людей залучались троє рятувальників та одна одиниця техніки ДСНС.