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Ворог завдав дронових та артилерійських ударів по Чугуївському районі Харківщини

Під ударами РФ опинилися села Зарічне та Василівка.

Ворог завдав дронових та артилерійських ударів по Чугуївському районі Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Армія РФ ввечері 23 травня здійснила артилерійський обстріл Чугуївського району Харківщини. Під ударами опинилися села Зарічне та Василівка. 

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 травня близько 23:50 російська армія здійснила обстріл с. Зарічне Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки та авто. Попередньо, війська РФ вдарили по селу з РСЗВ.

"В ніч на 24 травня у с. Василівка на Чугуївщині ударний безпілотник ворога поцілив по господарському приміщенню біля приватного житлового сектора, внаслідок чого спалахнула пожежа", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок російських атак постраждалих осіб немає.

  • Упродовж доби російська армія атакувала три райони Харківщини із застосуванням КАБів, РСЗВ та безпілотників. Через обстріли загинули четверо цивільних, ще семеро зазнали поранень.
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