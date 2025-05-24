Російський дрон скинув вибухівку на мешканця Херсонщини

Уранці 24 травня російська армія атакувала з безпілотника 41-річного мирного мешканця Антонівки у передмісті Херсона.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Сьогодні близько сьомої години ранку російські військові атакували з БпЛА Антонівку. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав чоловік 1984 року народження", — ідеться у повідомленні.
У постраждалого діагностовано мінно-вибухову травму та контузію, його дообстежують лікарі.
Також до медиків звернувся 69-річний чоловік, який потрапив учора близько 13.00 під обстріл у середмісті Херсона. У нього діагностували мінно-вибухову травму і контузію. Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.
- Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 37 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще тринадцять зазнали поранень.