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Російський дрон скинув вибухівку на мешканця Херсонщини

У постраждалого мінно-вибухова травма та контузія.

Російський дрон скинув вибухівку на мешканця Херсонщини
Фото: Google Maps

Уранці 24 травня російська армія атакувала з безпілотника 41-річного мирного мешканця Антонівки у  передмісті Херсона.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Сьогодні близько сьомої години ранку російські військові атакували з БпЛА Антонівку. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав чоловік 1984 року народження", — ідеться у повідомленні.

У постраждалого діагностовано мінно-вибухову травму та контузію, його дообстежують лікарі.

Також до медиків звернувся 69-річний чоловік, який потрапив учора близько 13.00 під обстріл у середмісті Херсона. У нього діагностували мінно-вибухову травму і контузію. Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

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