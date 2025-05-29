У Канаді через лісові пожежі евакуювали понад 17 тисяч осіб

Уряд Манітоби оголосив надзвичайний стан у всій провінції через ситуацію з лісовими пожежами.

Вчора у канадській провінції Манітоба евакуювали через лісові пожежі понад 17 000 людей, пише DW.

“Уряд Манітоби оголосив надзвичайний стан у всій провінції через ситуацію з лісовими пожежами”, – заявив прем’єр-міністр Манітоби Ваб Кінью на пресконференції.

“Це найбільша евакуація, яку Манітоба бачила за всю історію”, – додав він.

За словами Кінью, він попросив прем’єр-міністра Марка Карні розгорнути військових для допомоги як у процесі евакуації, так і в гасінні пожеж. Військові літаки будуть розгорнуті “негайно” для допомоги в евакуації мешканців віддалених північних громад, що перебувають під загрозою зникнення.

Евакуація включає шахтарське місто Флін-Флон, де 5000 людей раніше отримали наказ готуватися до втечі. Мешканцям кількох інших віддалених міст та корінних громад також було наказано перебратися в безпечне місце.

Очікується, що більшість евакуйованих буде доставлено до столиці провінції Вінніпег.

В інших місцях лісові пожежі в провінції Альберта призвели до тимчасового припинення видобутку деяких нафтогазових ресурсів, а також змусили мешканців щонайменше одного невеликого міста евакуюватися.

Раніше у травні двоє людей у невеликій громаді Лак-дю-Бонне загинули через велику лісову пожежу на північний схід від Вінніпега.

Найгірший сезон лісових пожеж в історії Канади стався у 2023 році. Наразі у всій Канаді вирує 134 лісові пожежі, включно з пожежами в Британській Колумбії, Альберті, Саскачевані, Манітобі та Онтаріо. Половина цих пожеж вважається неконтрольованою.