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Маск розкритикував Трампа через податковий законопроєкт

Мільярдер та президент, вочевидь, остаточно побили горшки. 

Маск розкритикував Трампа через податковий законопроєкт
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Ілон Маск розкритикував привід для особливої гордості президента США Дональда Трампа - законопроєкт про податки та витрати, який господар Білого дому в інтерв'ю постійно називає "великим та прекрасним".

Як пише BBC, мільярдер визнав своє розчарування щодо документа, який, на його думку, зводить нанівець усі його зусилля щодо скорочення державних витрат за час перебування на посаді голови департаменту урядової ефективності DOGE. 

Маск поскаржився, що робив усе для зменшення бюджетного дефіциту США - натомість законопроєкт призведе до зростання цього дефіциту на 600 мільярдів доларів лише за перший фіскальний рік.

Критика з боку засновника компаній Tesla та SpaceX свідчить про остаточний розрив Маска з Білим домом: ще раніше бізнесмен вирішив не витрачати зайвих грошей на політику, що залишить Республіканську партію без суттєвої частини фінансування перед проміжними виборами 2026 року. 

Політичні коментатори також звернули увагу, що на початку своєї другої каденції Трамп ледь не у кожному своєму виступі згадував про Маска - а зараз припинив про нього говорити.  

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