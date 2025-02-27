Братам Тейтам, які підтримують Трампа, дозволили повернутися у США

Спеціальний посланник США Річард Гренелл говорив про справу інфлєнсерів, яких звинувачують у несплаті податків та сексуальній експлуатації жінок, на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Американсько-британські інфлюєнсери Ендрю та Трістан Тейти виїхали з Румунії до США після скасування їм заборони на в’їзд, пише DW з посиланням на румунські ЗМІ.

Братів звинувачують у торгівлі людьми та створенні злочинної групи для сексуальної експлуатації жінок. Вони заперечують усі правопорушення.

Румунський новинний портал G4Media.ro з посиланням на джерела в аеропорту повідомив, що Тейти вилетіли сьогодні вранці з аеропорту Бухарест-Беняса до Флориди на приватному літаку.

Тим часом прокуратура підтвердила, що брати більше не зобов'язані залишатися в Румунії. “Запит на зміну зобов’язання не залишати Румунію було схвалено”, – йдеться в заяві прокурорів.

Водночас всі інші зобов'язання були збережені, включно з вимогою відмічатися у судових органах кожного разу, коли є така вимога. Прокуратура не уточнила, хто подав клопотання про скасування невиїзду.

Минулого тижня лондонська щоденна газета Financial Times повідомила, що офіційні особи США зателефонували уряду Румунії та попросили зняти обмеження щодо родичів. Міністр закордонних справ Румунії Еміль Хурезяну заявив, що спеціальний посланник США Річард Гренелл говорив про справу Тейтів на полях Мюнхенської конференції з безпеки на початку цього місяця.

Зазначимо, брати Тейти неодноразово висловлювали підтримку президенту США Дональда Трампа в публікаціях і відео в соціальних мережах.

У чому звинувачують Ендрю і Трістана Тейтів?

Братів Тейтів заарештували поблизу Бухареста наприкінці 2022 року разом із двома румунками. Усіх чотирьох звинувачують у створенні злочинної організації на початку 2021 року в Румунії та Британії, яка нібито сексуально експлуатувала 34 жінки.

У серпні 2024 року румунська поліція провела обшук у кількох будинках, що належать братам.

У липні Апеляційний суд Бухареста скасував рішення, яке дозволяло Тейтам вільно подорожувати в межах Європейського Союзу.

В іншій справі суд Великої Британії в грудні минулого року постановив, що британська поліція може конфіскувати понад 2 мільйони фунтів стерлінгів (2,42 мільйона євро) у Тейтів і жінки, ідентифікованої як “J”. через звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Британська поліція описала пару як “серійних” неплатників податків. Суд отримав відео, на якому Ендрю Тейт сказав: “коли я жив в Англії, я відмовлявся платити податки”.