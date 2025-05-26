Фрідріх Мерц порушив питання про припинення фінансування Словаччини з боку ЄС

Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час презентації спільної коаліційної угоди в німецькому Бундестазі,, 9 квітня 2025

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погрожує призупинити фінансування ЄС Словаччини, якщо вона продовжуватиме відхилятися від спільного напрямку ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мерц зазначив, що члени ЄС, які порушують верховенство права, можуть зіткнутися з провадженнями щодо порушення, і “завжди існує можливість вилучення з них європейських коштів”.

Мерц також прокоментував дії Угорщини, фінансування якої вже призупинено через постійні проблеми з верховенством права.

“Ми не зможемо уникнути цього конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжуватимемо цим курсом. Ми не можемо дозволити, щоб рішення всього ЄС залежали від невеликої меншості. І, безумовно, можуть бути чіткіші формулювання, а можливо, й складніші конфлікти”, - наголосив очільник уряду Німеччини.