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Ізраїль оголосив про розширення поселень на окупованому Західному березі річки Йордан

Міністри назвали рішення “історичним”, але цей крок, ймовірно, посилить міжнародний осуд.

Ізраїль оголосив про розширення поселень на окупованому Західному березі річки Йордан
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац
Фото: EPA/UPG

Ізраїль має намір створити майже два десятки нових поселень на окупованому Західному березі річки Йордан. Уряд Єрусалиму назвав це рішення “історичним”, але воно, ймовірно, посилить міжнародний осуд країни, пише France24.

Створення 22 цілих поселень на Західному березі річки Йордан, найбільше розширення за останні роки, оголосив сьогодні міністр оборони Іcраель Кац та міністр фінансів Бецалель Смотрич. Міністри заявили, що це “рішуча відповідь” на палестинську войовничість та “проміжна станція” на шляху до повної анексії території.

“Це “стратегічний крок, який запобігає створенню палестинської держави, яка загрожувала б Ізраїлю, і служить буфером проти наших ворогів. Це сіоністська, безпекова та національна відповідь ‒ і чітке рішення щодо майбутнього країни”, ‒ йдеться у заяві Каца.

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Більшість міжнародної спільноти вважає ізраїльські поселення незаконними, а Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим і Смуга Гази розглядаються як основа майбутньої палестинської держави.

З моменту захоплення територій під час арабо-ізраїльської війни 1967 року майже 500 000 євреїв-ізраїльтян оселилися на Західному березі річки Йордан, приблизно в 350 поселеннях, менших форпостах і фермах.

Близько 3 мільйонів палестинців проживають на території, що перебуває під військовим правлінням Ізраїлю та частковою палестинською автономією.

У рамках цього кроку Ізраїль відбудує два поселення на півночі Західного берега, ліквідовані в 2005 році попереднім ізраїльським урядом. Кац і Смотрич назвали це “виправленням історичної несправедливості”.

Керівний коаліційний уряд на чолі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу вважається найбільш правим в історії Ізраїлю, а кілька ультранаціоналістів, таких як Смотрич, обіймають ключові посади в уряді та мають значний вплив на політику щодо поселень.

Аналітики очікували, що в рамках цього масштабного нового кроку буде дозволено будівництво кількох віддалених форпостів, які вважаються незаконними навіть за ізраїльським законодавством, а також будівництво абсолютно нових поселень у стратегічних місцях, які загрожуватимуть життєздатності будь-якої майбутньої палестинської держави.

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