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Politico: відновлення верховенства права у Польщі вирішиться на президентських виборах у неділю

Рафал Тжасковський у разі перемоги обіцяє пришвидшити зусилля щодо відновлення верховенства права, але перемога Кароля Навроцького заблокує уряд Туска до кінця його терміну.

Politico: відновлення верховенства права у Польщі вирішиться на президентських виборах у неділю
Фото: PAP

Питання щодо відновлення верховенства права у Польщі вирішиться на президентських виборах у неділю, пише Politico.

Ліберальний мер Варшави Рафал Тжасковський, якого підтримує прем'єр-міністр Дональд Туск, “йде пліч-о-пліч” з правим Каролем Навроцьким, якого підтримує популістсько-націоналістична опозиційна партія “Право і справедливість” (PiS).

Тжасковський у разі перемоги обіцяє пришвидшити зусилля щодо відновлення верховенства права, які наразі загальмовані чинним президентом Анджеєм Дудою, пов'язаним з PiS. Але перемога Навроцького заблокує уряд Туска до кінця його терміну.

Результати недільних виборів означають або повний розрив з минулим Польщі ‒ як одного з “поганих хлопців ЄС”, або повернення до більш бурхливих відносин з Брюсселем. Коли PiS була при владі з 2015 по 2023 рік, Варшава мала конфлікт з ЄС через жорсткі закони про аборти, свободу слова, обмеження прав ЛГБТК+, корупцію та відступ від верховенства права.

Перемога Туска у 2023 році поклала край багатьом із цих напружень. Цей процес мав би завершитися перемогою Тжасковського. Однак, якщо Навроцький стане президентом, Туску буде дуже важко очистити порядок денний від труднощів минулого.

Люди Туска звинувачують у повільних темпах змін Дуду, підкреслюючи необхідність зміни президента.“Ми не виконали вимоги верховенства права, це правда. Відповідальність лежить на людині, яка зараз мешкає в президентському палаці”, – сказав POLITICO Павел Сліз, депутат від “Третього шляху”, один із союзників Туска по коаліції та голова парламентського Комітету з питань юстиції та прав людини.

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За Туска Польща повернулася до ролі однієї з провідних країн ЄС, яка визначає напрямок блоку разом із Німеччиною та Францією. Але його основна обіцянка скасувати правові зміни, які проштовхувала PiS протягом восьми років свого правління Польщею, не виправдалася.

PiS глибоко змінила правову систему Польщі протягом восьми років перебування при владі, наприклад, поставивши під свій політичний контроль ключовий орган, що призначає суддів. Унаслідок Брюссель та міжнародні правоохоронні органи звинуватили її в політизації судів та суддів, а ЄС заморозив понад 100 мільярдів євро у відповідь. Відтоді Комісія розблокувала кошти, але значною мірою на основі обіцянок Туска, а не фактичного скасування реформ часів PiS. Це може змінитися після недільного голосування.

  • Як показало опитування, у другому турі президентських виборів у Польщі, який відбудеться 1 червня, більшість громадян цієї країни готові голосувати за "менше зло".
  • 74,3% респондентів заявляють про свою готовність проголосувати за кандидата, в якому вони не повністю переконані, але не утриматися від голосування.
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