У Мексиці вісім солдатів загинули внаслідок підриву саморобної вибухівки

Прикордонний регіон між Мічоаканом та Халіско є місцем жорстокої боротьби між найпотужнішим злочинним угрупованням Мексики, картелем “Нове покоління Халіско”, та місцевими угрупованнями.

Вісім мексиканських солдатів загинули після спрацьовування саморобного вибухового пристрою у штаті Мічоакан, повідомляє The Guardian, зазнаючи, що це підкреслює зростання використання мін організованими злочинними угрупованнями.

Солдати патрулювали броньований автомобіль у муніципалітеті Лос-Рейєс, поблизу кордону зі штатом Халіско, коли в середу вибухнула міна. Шість солдатів загинули миттєво, ще двоє пізніше померли від отриманих поранень.

Незадовго до вибуху армія повідомила про знаходження та знищення 621 СВП у Мічоакані під час операцій.

Прикордонний регіон між Мічоаканом та Халіско є місцем жорстокої боротьби між найпотужнішим злочинним угрупованням Мексики, картелем “Нове покоління Халіско”, та місцевими угрупованнями, які чинять опір його вторгненню на їхню територію.

Повідомляється, що різні злочинні угруповання завербували колишніх військовослужбовців з Колумбії, які є експертами з вибухівки, що призвело до поширення саморобних мін для контролю території у всьому регіоні.

У цьому інциденті від саморобних вибухових пристроїв загинула найбільша кількість військових.

У грудні 2024 року четверо солдатів загинули від мін у двох інцидентах у сусідніх муніципалітетах Мічоакану. А в січні того ж року ще четверо загинули, коли армійський конвой в'їхав до міста в Халіско.

Міни також забрали життя цивільних осіб у Мічоакані, зокрема вчителя, чий автомобіль підірвався на міні в січні, і кількох фермерів, серед яких був у лютому 15-річний підліток.

Окрім використання їх як мін, злочинні групи також почали прикріплювати саморобні вибухові пристрої до дронів та скидати їх на суперників зверху.

Загалом, згідно з даними мексиканської армії, отриманими Insight Crime, кількість вилучень саморобних вибухових пристроїв різко зросла з майже нуля у 2021 році до понад 1000 щороку з того часу. Хоча їх використання поширилося у всій Мексиці, воно залишається зосередженим у прикордонній зоні між Мічоаканом та Халіско, на яку припадає приблизно 40% усіх вилучень.