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​Президентку Єврокомісії нагородили премією Карла Великого

Фон дер Ляєн зазначила, що це - честь для всіх тих, хто працює заради сильнішої, об'єднаної та незалежної Європи.

​Президентку Єврокомісії нагородили премією Карла Великого
Фото: Скриншот відео

Президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн нагороджено Міжнародною премією Карла Великого (Charlemagne Prize).

"Премія Карла Великого – це найбільша честь у моєму житті. Це також честь для всіх тих, хто працює зі мною заради сильнішої, більш об'єднаної та незалежної Європи. Я приймаю цю премію від їхнього імені. З завтрашнього дня наша робота заради цієї Європи продовжиться", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

У своїй промові вона також наголосилв, що геополітична напруженість є "величезною".

"Світ знову характеризується імперськими силами та імперськими війнами. Великими державами, які готові використовувати всі чесні і нечесні засоби, щоб отримати перевагу", - попередила вона.

Фон дер Ляєн упевнена, що необхідність інвестувати в європейську безпеку стає все більш нагальною.

"Новий міжнародний порядок виникне до кінця цього десятиліття. Цей новий порядок має бути сформований Європою", - додала вона.

Міжнародна премія ім. Карла Великого - престижна європейська премія за внесок в об'єднання Європи. Присуджується щорічно з 1950 року німецьким містом Аахен особам, які зробили великий внесок у здійснення ідеалів, під якими заснована премія. Названа на честь Карла Великого, засновника Франкської імперії, який керував державою з Аахена. Традиційно вручається на свято Вознесіння на церемонії в Коронаційному залі ратуші Аахена.

У 2023 році премію імені Карла Великого отримав президент України Володимир Зеленський та український народ.

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