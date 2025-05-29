Словенія планує підвищити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року

Уряд Словенії затвердив оборонну резолюцію, яка передбачає поступове збільшення оборонного бюджету з нинішніх 2% до 3% ВВП до 2030 року, передає видання Delo.
Документ спрямований на посилення безпеки, стабільності та стійкості держави в умовах зміненої геополітичної ситуації.
Як повідомив міністр оборони Борут Сайович, уряд також планує посилити особовий склад Збройних сил, зокрема, за рахунок розвитку територіальних резервів за прикладом колишньої територіальної оборони. У країні налічується близько 60 тисяч кадрових військових, і в найближчі роки уряд прагне залучити ще 30 тисяч добровольців.
Окрема увага в резолюції приділена «подвійному використанню» інфраструктури — у сферах кібербезпеки, логістики та медицини.
Крім того, планується будівництво трьох нових гелікоптерних майданчиків.
Проєкт резолюції розглянуть на засіданні словенського парламенту.
- Блок НАТО запропонував включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з безпекою кордонів та узбережжя, до нового цільового показника витрат військового альянсу на оборону в розмірі 1,5% ВВП.
- Альянс розпочав переговори з країнами щодо того, що буде дозволено в рамках нового цільового показника витрат, який планується прийняти на саміті 24-35 червня. Загальний цільовий показник витрат становитиме 5% ВВП, з яких 3,5% – на витрати на жорстку оборону та 1,5% – на витрати, пов'язані з обороною.