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Фінляндія вперше звинуватила Іран у шпигунстві

Раніше у списку шпигунів були лише Росію та Китай.

Фінляндія вперше звинуватила Іран у шпигунстві
Прапор Ірану, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Фінляндія вперше офіційно звинуватила Іран у шпигунстві. Раніше у списку були лише Росія та Китай.

Як пише фінський мовник Yle, за даними Служби безпеки та розвідки Фінляндії (Supo), країна стала мішенню для іранських шпигунських операцій. 

За словами розвідувального агентства, дедалі ворожіші дії Ірану є відображенням погіршення відносин держави із Заходом.

У розвідці не уточнили, яку саме інформацію Іран шукає про Фінляндію, але кажуть, що загроза також зросла в скандинавських країнах.

Крім РФ, Ірану та Китаю розвідка підозрює деякі інші країни у проведенні шпигунських операцій, спрямованих проти Фінляндії або людей, які проживають у ній.

Наприклад, вважають, що деякі автократичні держави стежать за людьми, які проживають за кордоном, але належать до політичної опозиції цих країн або є членами груп, які вважаються загрозою для влади. 

"Мета полягає в тому, щоб отримати інформацію про цих людей за допомогою кількох різних засобів. Розвідувальні дані є одним з використовуваних методів", – заявила фінська розвідка і додала, що мета цієї діяльності – "заглушити голоси, які критикують режим".

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