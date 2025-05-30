Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та били з артилерії

Ворог завдав понад 30 ударів по двох районах області.

Росія здійснила понад 30 атак по Дніпропетровській області. Під обстрілами РФ опинилися два райони.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині росіяни вдарили з артилерії, а також скерували FPV-дрони та БпЛА. Вибухи пролунали у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах.

Унаслідок ударів пошкоджені комунальне підприємство, пожежна частина, дві спецавтівки, інфраструктура, декілька будівель, що не експлуатувалися.

Понівечені також багатоквартирний будинок, п'ять приватних осель. Побиті господарська споруда, гараж, декілька парників, сонячні панелі, авто. Зачепило й газогін.

За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки дроном у Нікополі виникла пожежа в адмінбудівлі.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району російські війська вдарили КАБами. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Інформація уточнюється.

Люди не постраждали.