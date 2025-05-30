Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російську систему РЕБ "Борисоглєбськ-2"

Дрони СБС уразили ворожу РЕБ на відстані 70 км від лінії фронту.

Оператори Сил безпілотних систем завдали удару по російській станції зі складу комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2".

Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця".

"Бійці 413-го батальйону "Рейд" СБС у взаємодії з підрозділами "Shadow" та 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та з відстані близько 70 км уразили станцію зі складу комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" ЗС РФ.

РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" – один із найсучасніших російських комплексів РЕБ, призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектру систем зв'язку, управління та навігації противника. Зокрема, комплекс активно використовують для боротьби з БПЛА. Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі ЗС РФ, що робить його пріоритетною ціллю.

Зважаючи на технологічну складність "Борисоглєбська-2", втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії.