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Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російську систему РЕБ "Борисоглєбськ-2"

Дрони СБС уразили ворожу РЕБ на відстані 70 км від лінії фронту.

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російську систему РЕБ "Борисоглєбськ-2"
Фото: скріншот

Оператори Сил безпілотних систем завдали удару по російській станції зі складу комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2". 

Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця".

"Бійці 413-го батальйону "Рейд" СБС у взаємодії з підрозділами "Shadow" та 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та з відстані близько 70 км уразили станцію зі складу комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" ЗС РФ.

РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" – один із найсучасніших російських комплексів РЕБ, призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектру систем зв'язку, управління та навігації противника. Зокрема, комплекс активно використовують для боротьби з БПЛА. Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі ЗС РФ, що робить його пріоритетною ціллю. 

Зважаючи на технологічну складність "Борисоглєбська-2", втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії.

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