Росія створила фейковий акаунт розвідслужби "МІ-6", щоб дискредитувати СБУ, — ЦПД

Російські пропагандисти створили фейковий англомовний акаунт Таємної розвідслужби Великої Британії MI-6 та дискредитують керівництво Служби безпеки України.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Росіяни створили фейковий акаунт у YouTube, який мімікрує під Таємну розвідувальну службу Великої Британії, більш відому як MI-6. На цьому каналі з’явилося англомовне відео з дискредитацією керівництва СБУ", — кажуть у ЦПД.

Фейковий канал використовує логотип MI-6, однак насправді не має жодного стосунку до цього відомства. Акаунт не має знаку верифікації, який би підтверджував його офіційний статус. Відомо, що він був створений 29 травня 2025 року, а дискредитаційне відео є єдиним записом на каналі. Відео активно просувають через російські пропагандистські ресурси.

"Закликаємо сприймати інформацію в мережі критично та довіряти лише офіційним джерелам!", — наголошують у Центрі протидії дезінформації.