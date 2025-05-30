Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія створила фейковий акаунт розвідслужби "МІ-6", щоб дискредитувати СБУ, — ЦПД

Відео з фейкового каналу активно просувають через російські пропагандистські ресурси. 

Росія створила фейковий акаунт розвідслужби "МІ-6", щоб дискредитувати СБУ, — ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Російські пропагандисти створили фейковий англомовний акаунт Таємної розвідслужби Великої Британії MI-6 та дискредитують керівництво Служби безпеки України.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Росіяни створили фейковий акаунт у YouTube, який мімікрує під Таємну розвідувальну службу Великої Британії, більш відому як MI-6. На цьому каналі з’явилося англомовне відео з дискредитацією керівництва СБУ", — кажуть у ЦПД.

Фейковий канал використовує логотип MI-6, однак насправді не має жодного стосунку до цього відомства. Акаунт не має знаку верифікації, який би підтверджував його офіційний статус. Відомо, що він був створений 29 травня 2025 року, а дискредитаційне відео є єдиним записом на каналі. Відео активно просувають через російські пропагандистські ресурси. 

"Закликаємо сприймати інформацію в мережі критично та довіряти лише офіційним джерелам!", — наголошують у Центрі протидії дезінформації.

  • Напередодні російські пропагандисти розпочали чергову хвилю дезінформації з метою дискредитації Сил оборони України, поширюючи повідомлення про начебто виявлення на Курщині хімічних боєприпасів українських військових.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies