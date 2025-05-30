Вадефуль: Німеччина перегляне експорт зброї Ізраїлем

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про необхідність перегляду експорту зброї до Ізраїлю через імовірні порушення міжнародного гуманітарного права в Газі.

Як пише Politico, про це він заявив у інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

"Ми вивчаємо, чи те, що відбувається в секторі Газа, відповідає міжнародному гуманітарному праву. Подальші поставки зброї будуть дозволені на основі результатів цього розгляду", – сказав він.

На запитання, чи може це призвести до часткового призупинення експорту, політик відповів, що саме це і мається на увазі.

Проте Вадефул наголосив на праві Ізраїлю захищатися і робити це також за допомогою німецьких систем зброї, зокрема проти хуситів у Ємені, "Хезболли" в Лівані чи Ірану.

Міністр розкритикував гуманітарну ситуацію в Газі і сказав, що допомога, яка надходить туди, є лише краплею у морі.

"Йдеться про забезпечення основних прав людини. Хворі, слабкі та діти помирають першими. Як наслідок, ми змінили свій тон, і, ймовірно, змінимо свої політичні дії далі", – зазначив очільник німецького МЗС.