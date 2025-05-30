Вадефуль: Німеччина перегляне експорт зброї Ізраїлем

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про необхідність перегляду експорту зброї до Ізраїлю через імовірні порушення міжнародного гуманітарного права в Газі.
Як пише Politico, про це він заявив у інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.
"Ми вивчаємо, чи те, що відбувається в секторі Газа, відповідає міжнародному гуманітарному праву. Подальші поставки зброї будуть дозволені на основі результатів цього розгляду", – сказав він.
На запитання, чи може це призвести до часткового призупинення експорту, політик відповів, що саме це і мається на увазі.
Проте Вадефул наголосив на праві Ізраїлю захищатися і робити це також за допомогою німецьких систем зброї, зокрема проти хуситів у Ємені, "Хезболли" в Лівані чи Ірану.
Міністр розкритикував гуманітарну ситуацію в Газі і сказав, що допомога, яка надходить туди, є лише краплею у морі.
"Йдеться про забезпечення основних прав людини. Хворі, слабкі та діти помирають першими. Як наслідок, ми змінили свій тон, і, ймовірно, змінимо свої політичні дії далі", – зазначив очільник німецького МЗС.
- За даними Reuters, Німеччина дозволила експорт зброї до Ізраїлю на суму 326,5 мільйона євро у 2023 році, що значно більше, ніж у попередні роки.
- Але у 2024 році кількість схвалень скоротилася вдвічі на тлі зростаючого правового та політичного тиску всередині країни та на міжнародному рівні.
- Очікується, що наступного тижня до Берліна приїде міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.