MSMT оприлюднила звіт щодо військового співробітництва РФ та Північної Кореї

Упродовж минулого року Північна Корея відправила до Росії 14 000 солдатів, 100 балістичних ракет та до 9 млн боєприпасів, зокрема ракети та реактивні снаряди, а натомість отримала технології та нафту.

Як пише CNN, про це йдеться у новому звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT) – ініціативи, що складається з 11 країн-членів Організації Об'єднаних Націй. Її сформували після того, як Росія змусила розпустити попередню групу ООН, що контролювала виконання санкцій проти Північної Кореї.

Згідно із даними, КНДР відправила до РФ у 2024 році:

до 9 мільйонів артилерійських снарядів та боєприпасів;

понад 11 000 військовослужбовців минулого року та ще 3000 військовослужбовців на початку цього року;

ракетні установки, транспортні засоби, самохідні гармати та інші види важкої артилерії;

щонайменше 100 балістичних ракет, які згодом були запущені по Україні для ударів по цивільній інфраструктурі та терору населених пунктів, таких як Київ та Запоріжжя.

"Ці форми незаконної співпраці між (Північною Кореєю) та Росією сприяли здатності Москви посилювати ракетні атаки на українські міста, включаючи цілеспрямовані удари по критично важливій цивільній інфраструктурі", – йдеться у звіті.

Натомість Росія надала Північній Кореї різні цінні зразки озброєння та технологій, включаючи засоби протиповітряної оборони, зенітні ракети, системи радіоелектронної боротьби та очищену нафту. Москва також надала дані для балістичних ракет Пхеньяна, і вони допомогли покращити характеристики наведення ракет.

Зазначається, що це дозволяє Північній Кореї фінансувати свої військові програми та удосконалювати балістичні ракети, які є забороненими численними резолюціями Ради Безпеки ООН, а також отримувати безпосередній досвід ведення сучасної війни.

У звіті стверджується, що як Росія, так і Північна Корея порушують ембарго ООН на постачання зброї та передають зброю й військову техніку через суб'єктів та мережі, які уникають санкцій. Додається, що дві країни, ймовірно, продовжать свою військову співпрацю "принаймні в найближчому майбутньому".

Тому у спільній заяві країни-члени MSMT – Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія, Південна Корея, Велика Британія та Сполучені Штати – закликали Північну Корею "зайнятися змістовною дипломатією".