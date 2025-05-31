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Маск пообіцяв залишитися радником президента США

А також другом - попри напруження останніх тижнів.

Маск пообіцяв залишитися радником президента США
Маск і Трамп в Овальному кабінеті
Фото: EPA/UPG

Ілон Маск офіційно попрощався з посадою керівника департаменту урядової ефективності DOGE - мільярдер провів спільну пресконференцію з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому за підсумками своєї роботи.

Як пише Bloomberg, попри завершення дозволеного законом терміну перебування у статусі спеціального урядового співробітника, Маск не збирається припиняти політичну кар'єру остаточно. Він сказав пресі, що "залишається другом і радником, і якщо президент захоче, я буду до його послуг".  

Дружба найбагатшої людини світу та глави держави останнім часом викликала сумнів: Трамп припинив публічні згадки до Маска, а той натомість раптово розкритикував улюблений законопроєкт республіканця про зменшення податків та підвищення державних витрат. 

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