Маск пообіцяв залишитися радником президента США

Ілон Маск офіційно попрощався з посадою керівника департаменту урядової ефективності DOGE - мільярдер провів спільну пресконференцію з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому за підсумками своєї роботи.

Як пише Bloomberg, попри завершення дозволеного законом терміну перебування у статусі спеціального урядового співробітника, Маск не збирається припиняти політичну кар'єру остаточно. Він сказав пресі, що "залишається другом і радником, і якщо президент захоче, я буду до його послуг".

Дружба найбагатшої людини світу та глави держави останнім часом викликала сумнів: Трамп припинив публічні згадки до Маска, а той натомість раптово розкритикував улюблений законопроєкт республіканця про зменшення податків та підвищення державних витрат.